KONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı.

Türkiye ile birlikte toplam 5 ülkeden 12 takımın ve 110 sporcunun derece elde edebilmek için pedal çevirdiği turun ikinci ve son etabı, Mevlana Meydanı'ndan başlayıp Çumra güzergahının ardından Meram Belediyesi önünde sona erdi.

133.5 kilometrelik ikinci etap yarışında, Rusya'dan Maksim Piskunov finiş çizgisini birinci geçerek şampiyon oldu.

İkinciliği yine Rusya'dan Artur Ershov kazanırken, yarışmanın üçüncülüğünü ise Fransız Vincent Louiche göğüsledi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve diğer protokolün elinden aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yarışma sonrası Vali Özkan, Başkan Altay ve diğer protokol üyelerine plaket takdim etti.

