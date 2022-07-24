Uluslararası Kur'an ve Hadis Üniversitesi için ilk adım
Uluslararası Kur'an ve Hadis Üniversitesi için ilk toplantı yapıldı.
Uluslararası Kur'an ve Hadis Üniversitesi için düğmeye basıldı. Üniversitenin kuruluş çalışmaları için ilk toplantı yapıldı. Kurulacak üniversitede devlet yöneticilerinin yetiştirileceği belirtildi.
Uluslararası Kur'an ve Hadis Üniversitesi Vakfı Başkanı Lokman Yılmaz, Akit TV'ye açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, "Şucu bucu değil, Allah'ın kulu, devletini seven devlet yöneticileri yetiştirilecek" dedi.
Yol haritasının belirlendiği toplantıda Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fedaioğlu ise "Ecdadımızın yolunda, devletimizin dünyaya Allah'ın emirleriyle hükmetmesi için bu üniversitenin kurulması şarttır." ifadelerini kullandı.