Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Dünyada önemli bir yere sahip olan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak.

Eskileri hatırlatacak eserlerle bu yıl 10’uncu yılını kutlayan İstanbul Opera Festivali, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 14 Temmuz’a kadar sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından İNGBank’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek festivale iki gala konseri ile ‘Bolşoy Tiyatrosu’ da ilk kez katılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin 2-3 Temmuz tarihlerinde sahneleyeceği Turandot Operası ile başlayacak festivalde seslendirilecek oratoryo ile doğumunun 779’uncu yılında Yunus Emre de anılacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü ünlü tenör Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu büyük bir prodüksiyon olan Troya Epik Operası ise 6-7 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak. Ünlü İtalyan konuk rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin Turandot’un baş rolünde 2 Temmuz tarihinde ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee, 3 Temmuz tarihinde de yine bir başka ünlü isim olan Kazak solist Zhupar Gabdullina yer alacak.

Yunus Emre’nin dizeleri opera sahnesinde

Ünlü halk ozanı Yunus Emre’nin şiirleri eşliğinde onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak olan Ahmet Adnan Saygun’un bestesi Yunus Emre Oratoryosu da 10 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Sanatseverlerin orkestra, koro ve dansçıları sahnede birlikte izleyebilecekleri eserin librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan’a ait. Ahmet Adnan Saygun’un araştırmaları sonrasında derlediği Yunus Emre dizelerinin üzerine bestelediği ilk yerli Türk oratoryosu, festivalde Uğur Seyrek’in koreografisi ile ilk kez dans eşliğinde sahnelenecek.

Bolşoy Tiyatrosu Rus rüzgarı estirecek

Rus rüzgarı estirecek Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin 13-14 Temmuz tarihlerinde seslendireceği ‘Bolşoy Solistleri Gala Konseri’ festivalin son iki gününde zengin bir repertuvarla sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. En zor rolleri başarıyla seslendiren, alanlarında uluslararası birçok ödülün sahibi Bolşoy Tiyatrosu solistleri soprano Anna Nechaeva, mezzo soprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve bariton Pavel Yankovsky festivalde sevilen ve bilinen ünlü operalardan aryalar, düetler seslendirecek. Konserde seslendirilecek operalar arasında Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman’ın Masalları, Turandot ve La Traviata da yer alıyor.