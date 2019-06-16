0553 313 94 23

Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Dünyada önemli bir yere sahip olan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak.

16 Haziran 2019 Pazar 11:14
Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Dünyada önemli bir yere sahip olan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak.


Eskileri hatırlatacak eserlerle bu yıl 10’uncu yılını kutlayan İstanbul Opera Festivali, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 14 Temmuz’a kadar sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından İNGBank’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek festivale iki gala konseri ile ‘Bolşoy Tiyatrosu’ da ilk kez katılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin 2-3 Temmuz tarihlerinde sahneleyeceği Turandot Operası ile başlayacak festivalde seslendirilecek oratoryo ile doğumunun 779’uncu yılında Yunus Emre de anılacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü ünlü tenör Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu büyük bir prodüksiyon olan Troya Epik Operası ise 6-7 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak. Ünlü İtalyan konuk rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin Turandot’un baş rolünde 2 Temmuz tarihinde ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee, 3 Temmuz tarihinde de yine bir başka ünlü isim olan Kazak solist Zhupar Gabdullina yer alacak.



Yunus Emre’nin dizeleri opera sahnesinde


Ünlü halk ozanı Yunus Emre’nin şiirleri eşliğinde onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak olan Ahmet Adnan Saygun’un bestesi Yunus Emre Oratoryosu da 10 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Sanatseverlerin orkestra, koro ve dansçıları sahnede birlikte izleyebilecekleri eserin librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan’a ait. Ahmet Adnan Saygun’un araştırmaları sonrasında derlediği Yunus Emre dizelerinin üzerine bestelediği ilk yerli Türk oratoryosu, festivalde Uğur Seyrek’in koreografisi ile ilk kez dans eşliğinde sahnelenecek.



Bolşoy Tiyatrosu Rus rüzgarı estirecek


Rus rüzgarı estirecek Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin 13-14 Temmuz tarihlerinde seslendireceği ‘Bolşoy Solistleri Gala Konseri’ festivalin son iki gününde zengin bir repertuvarla sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. En zor rolleri başarıyla seslendiren, alanlarında uluslararası birçok ödülün sahibi Bolşoy Tiyatrosu solistleri soprano Anna Nechaeva, mezzo soprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve bariton Pavel Yankovsky festivalde sevilen ve bilinen ünlü operalardan aryalar, düetler seslendirecek. Konserde seslendirilecek operalar arasında Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman’ın Masalları, Turandot ve La Traviata da yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:14
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapı Kredi Portföy ve FODER'den "Bütçesini Bilen Çocuklar" eğitimi
    1. Yapı Kredi Portföy ve FODER'den..
    2. Genç mimarın otomobili bariyerlere..
    3. Yüksekova’da çekirge istilası
    4. Orka Holding, Babalar için sosyal..
    5. Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel..
    6. (Özel) Fındıkta külleme hastalığı,..
    7. Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
    8. Bilal Ekşi: En iyiler arasındayız
    9. Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün..
    10. Belgesel değil, Karadeniz dağları
    11. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    12. Bursa’da 70 metre yükseklikten..
    13. Diyarbakır’da yılın ilk buğday hasadı..
    14. Kimyasal silahla mücadelenin yeniden..
    15. Say say bitmez... İşte yalan makinesi..
    16. Şanlıurfa’da boğulma vakalarına..
    17. Aydın ve İzmir’de etkili yağış
    18. Haftanın tarihine bakış
    19. Limonları sanat eserine dönüştürdü
    20. Hong Kong’da hükümetin geri adımına..
    21. Başkan Kılca: “Hedefimiz, ülkemize..
    22. YKS’nin ikinci oturumu başladı
    23. Kan vererek 222 kişinin hayatını..
    24. Ağları kesip balıkları özgürlüğüne..
    25. Elazığ’da yılanların dansı görüntülendi
    26. Çocuklar ve gençler PKK’nın canlı..
    27. Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir..
    28. Emek ve Adalet Yürüyüşü altıncı gününde
    29. Yeni Zelanda’da iki uçak havada..
    30. Karabük TSO’nun ’Yenilebilir Enerji..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı