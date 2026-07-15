Uluslararası hukuk paspas oldu! Yavruların okulundan bile korkuyorlar

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenleyerek okul tabelasını parçaladı.

İsrail Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Sukkot, Eski Şehir'deki Darül Eytam (Yetimler Yurdu) Lisesi'ne baskın düzenleyerek, üzerinde Filistin bayrağı bulunan okul tabelasını parçaladığı görüntüleri dün sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgede yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim veren tarihi okulun tabelasını yerinden sökerek parçalayan Sukkot, "Bu okulu ve Kudüs’teki tüm Filistin yönetimi okullarını kapatacağız. Bu, var olmayan bir devletin bayrağı. Burada yalnızca İsrail var." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisindeki aşırı sağcı isimlerden Sukkot, Ummul Fehm ve Rahat gibi Filistin kentlerine giderek okullara provokatif baskınlar düzenlemesiyle sık sık gündeme geliyor.

Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs’te işgalci güç olan İsrail'in Filistinlilere ait eğitim, sağlık ve kültürel kurumlarına müdahale yetkisi bulunmuyor.