Alkol direksiyon başında felakete dönüştü! Bursa'da 2 kişi ağır yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce refüj duvarına, ardından otobüse çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile yanındaki yolcu ağır yaralanırken, kaza alkollü araç kullanmanın yol açabileceği ağır sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.
Alkollü araç kullanımının neden olabileceği tehlikeler Bursa'da yaşanan kazayla bir kez daha gündeme geldi. Yıldırım ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil önce refüj duvarına, ardından karşı şeritte bulunan otobüse çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Kaza, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüksek hızla seyreden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak yol ortasındaki refüj duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşı tarafında bulunan otobüse arkadan çarparak durabildi.
Araç hurdaya döndü
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü ile yanındaki yolcu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Alkolün ağır faturası
Kaza sonrası sürücü ile yanında bulunan yolcunun alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kaza alkollü şekilde direksiyon başına geçmenin hem sürücünün hem de trafikteki diğer insanların hayatını riske attığını bir kez daha ortaya koydu.