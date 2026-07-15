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Yerel O ilde insanlık dışı vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş!
Yerel

O ilde insanlık dışı vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş!

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O ilde insanlık dışı vahşet! Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş!

Kırıkkale'de oğlunun kayıp ihbarında bulunduğu babanın cesedi, birlikte yaşadıkları evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu.

Kırıkkale'de oğlunun kayıp ihbarında bulunduğu babanın cesedi, birlikte yaşadıkları evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Ö.A, 55 yaşındaki babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığı gerekçesiyle jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler arama çalışması başlattı.

İhbarda bulunan Ö.A'nın ifadelerinde çelişkiler olduğunu tespit eden ekipler, baba ve oğlunun yaşadığı evde arama yaptı.

Ekipler, Yusuf A'ya ait vücut parçalarını oğluyla yaşadıkları evin eklentisinde yer alan tuvalette buldu.

Soruşturma kapsamında Ö.A’nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı, bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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