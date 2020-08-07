Deneyimli ve uzman akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerine sürekli değişen dünyada başarılı olacakları becerileri kazandırmayı amaçlayan üniversite yönetimi, her bir öğrencinin İş deneyimi ve iş becerilerinin gelişimi için gayretlerini esirgemeden çalışmalarını sürdürüyor. Akademik personelin dünyanın çeşitli bölgelerinde edindikleri uzmanlıklarını ve deneyimlerini üniversiteye aktarması ise bu gayretlerin önemli bir ayağını oluşturuyor. Girne şehrinin hemen dışında ve deniz kıyısına çok yakın bir konumda olan UFU’nun, kurum kültürü ve değerleri şöyle sıralanıyor: Akademik özgürlük, Akademik etik ve akademik dürüstlük, Disiplinler arası yaklaşım, Şeffaflık ve dürüstlük, Her kademede katılımcılık, Disiplin, Sorumluluk, Paydaşlarla işbirliği, Kurumsal adalet, Sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı yaklaşım.

İş garantisi veren üniversite

Türkiye’de Final Eğitim Kurumları ve Final Dergisi’nin mimarları tarafından hayata geçirilen üniversite ile açıklama yapan Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, Eğitim Bilimleri ve Turizm alanında iş garantisi veren bir üniversite olarak ayrıcalıklı olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

ÜST DÜZEY EĞİTİM

Final, insana yapılan yatırımın ülkeye ve dünyaya yapılmış en büyük yatırım olduğuna inanır. Uluslararası Final Üniversitesi araştırmayı ve akademik başarıyı önemsediği kadar, mezunlarının mesleki başarısını da önemser. Mezuniyet sonrasında iş dünyasına atılırken de mezunlarının yanında olur.

BU YIL DA İDDİALIYIZ

1980 yılında kurduğumuz günden bugüne kadar çeşitli kademelerde üç milyon yedi yüz bin öğrencimiz oldu. Final Eğitim Kurumları olarak eğitim sektöründeki faaliyetlerimizi her zaman bir adım daha ileriye götürme anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bir üniversite ile taçlandırmak için yola çıktık. KKTC’nin köklü ve saygın DMG grup ile ortaklık çerçevesinde Uluslararası Final Üniversitesi’ni hayata geçirdik. Bizlerin eğitim alanındaki tecrübemiz ve DMG grubun turizm, denizcilik ve lojistik alanındaki güçlü geçmişini arkasına almış olan Uluslararası Final Üniversitesi, başta eğitim bilimleri ve turizm alanında son derece iddialı bir şekilde eğitime başladı. Uluslararası Final Üniversitesi ticari bir anlayışla kurulmadığı gibi başarılı öğrencilere sağladığı burs imkânlarıyla kolaylıklar sağlıyoruz. Bu yıl da tercih yapacak adayları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

ÜNİVERSİTENİN FAKÜLTELERİ

● Hukuk Fakültesi ● Eğitim Bilimleri Fakültesi ● Fen Edebiyat Fakültesi ● Sağlık Bilimleri Fakültesi ● Mühendislik Fakültesi ● İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ● Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR

● Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu ● Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ● Yabancı Diller Yüksekokulu ENSTİTÜLER ● Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitüsü