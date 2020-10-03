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Spor Uluslararası Antalya Challenge Yarışması devam ediyor
Spor

Uluslararası Antalya Challenge Yarışması devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:16:24 -
Uluslararası Antalya Challenge Yarışması devam ediyor

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması olan Uluslararası Antalya Challenge Yarışması devam ediyor.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonaya 13 ülkeden 107 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde sporcular bireysel eleme atışları gerçekleştirdi.

Türkiye'yi klasik yayda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Samet Ak, Ali Aydın, Oğuzhan Küçük, Ulaş Berkim Tümer, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Sevcan Derin, Asya Karataylı, Ezgi Başaran, Zeynep Köse, makaralı yayda ise Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Evren Çağıran, Süleyman Araz, Furkan Oruç'un temsil ettiği şampiyona, yarın yapılacak finallerle sona erecek.


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