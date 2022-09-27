Uluslar Ligi gecenin sonuçları 27 Eylül Salı
UEFA Uluslar Ligi'nde 6.hafta maçları 27 Eylül Salı akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Peki, kimler gruplardan çıktı?
Uluslar Ligi gecenin sonuçları 27 Eylül Salı
A Ligi 2.Grup
Portekiz-İspanya: 0-1
İsviçre-Çekya: 2-1
B Ligi 1.Grup
İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan: 3-2
Ukrayna-İskoçya: 0-0
B Ligi 2.Grup
Arnavutluk-İzlanda: 1-01
B Ligi 4.Grup
Norveç-Sırbistan: 0-2
İsveç-Slovenya: 1-1
C Ligi 2.Grup
Kosova-Güney Kıbrıs: 5-1
Yunanistan-Kuzey İrlanda: 3-1