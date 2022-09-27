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Spor Uluslar Ligi gecenin sonuçları 27 Eylül Salı
Spor

Uluslar Ligi gecenin sonuçları 27 Eylül Salı

UEFA Uluslar Ligi'nde 6.hafta maçları 27 Eylül Salı akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 23:49:00 -
Uluslar Ligi gecenin sonuçları 27 Eylül Salı

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Peki, kimler gruplardan çıktı?

Uluslar Ligi gecenin sonuçları 27 Eylül Salı

A Ligi 2.Grup

Portekiz-İspanya:            0-1

İsviçre-Çekya:   2-1

B Ligi 1.Grup

İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan:            3-2

Ukrayna-İskoçya:            0-0

B Ligi 2.Grup

Arnavutluk-İzlanda:       1-01

B Ligi 4.Grup

Norveç-Sırbistan:            0-2

İsveç-Slovenya:               1-1

C Ligi 2.Grup

Kosova-Güney Kıbrıs:    5-1

Yunanistan-Kuzey İrlanda:          3-1

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