Mısır'da iki tren çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın Giza vilayetine bağlı Al-Ayyat bölgesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu can kayıpları yaşandı. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 88 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

BİR TREN DİĞERİNE ARKADAN ÇARPTI

Mısır Ulusal Demiryolları İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kazanın Kafr Ammar ile Al-Raqqa istasyonları arasında meydana geldiği bildirildi.

İlk bilgilere göre Giza-Fayoum güzergahında ilerleyen tren, Kahire-Aswan hattında seyreden başka bir trene arkadan çarptı.

72 AMBULANS SEFERBER EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi yönlendirildi.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, yaralıların tahliyesi ve kurtarma çalışmalarında 72 ambulansın görev aldığını duyurdu.

Yaralılar, Giza ve komşu Beni Suef vilayetlerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlığın açıklamasına göre kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olay yerinde, diğer 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Halid Abdül Gafar, Giza ve Beni Suef'teki sağlık kuruluşlarına hazırlık seviyelerini artırmaları ve yaralılara gerekli bütün tıbbi desteği sağlamaları talimatını verdi.

TREN SEFERLERİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI İÇİN ÇALIŞMA

Kazanın ardından demiryolu hattındaki ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, olay yerine sevk edilen acil müdahale ekipleri ve vinçlerle vagonların kaldırılması, hattın temizlenmesi ve tren seferlerinin her iki yönde mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.