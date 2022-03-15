Ulusal Muhafızlar Komutanından Putin'i kızdıracak sözler!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması, şu anda Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, Kremlin'deki resmi söylemin aksine Ukrayna'daki askeri operasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre Zolotov; "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.

Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tutarak, bu grupların sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti.

Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tutarak, bu grupların sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti.

İki santral ele geçirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alexey Polishchuk, RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Rus askerlerinin Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerindeki durumu tesis personeli ile birlikte kontrol altına aldığını söyledi.

Japonya'dan, Devlet Duması milletvekilleri de dahil olmak üzere 17 Rus'a yaptırım kararı geldi.