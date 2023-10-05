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Dünya Ülkeyi karıştıran gizemli hastalık! Öğrenciler felç oldu, yürüyemez hale geldi
Dünya

Ülkeyi karıştıran gizemli hastalık! Öğrenciler felç oldu, yürüyemez hale geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-05 09:19:00 -
Ülkeyi karıştıran gizemli hastalık! Öğrenciler felç oldu, yürüyemez hale geldi

Kenya'da henüz belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle 95 kız öğrenci felç geçirdi, yürüyemez hale geldi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan bir lisede 95 kız öğrenci rahatsızlandı.

Öğrenciler nedeni henüz belirlenemeyen hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale getirdiğini belirtti, öğrencilerin tıbbı müdahale için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olaydan sonra okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından okul süresiz kapatıldı.

Okul yetkilileri hastalığa neyin neden olduğunun araştırılmasından ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra öğrencilerin okula devam edebileceğini açıkladı.
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Hastalığın belirlenmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındığını belirten hastane yetkilileri kan örneklerinin Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.

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