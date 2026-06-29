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Dünya Ülkemizin eli her yere uzanıyor: Tayland’dan Türkiye’ye tahliye teşekkürü!
Dünya

Ülkemizin eli her yere uzanıyor: Tayland’dan Türkiye’ye tahliye teşekkürü!

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Ülkemizin eli her yere uzanıyor: Tayland’dan Türkiye’ye tahliye teşekkürü!

Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Jülide Kayıhan ile görüşen Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, İran’dan tahliye edilen Tayland vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmelerine sağladığı destek nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Jülide Kayıhan ile bir araya geldi. Türkiye ile Tayland arasındaki ilişkilerin 2028 yılına kadar "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilmesi hedefi ele alınan toplantıda, iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin artırılması, dışişleri bakanları düzeyinde Ortak Komisyon mekanizmasının kurulması, güvenlik ve savunma sanayii alanlarında iş birliği ile ticaret ve yatırımların geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, Türk şirketlerinin Tayland’daki Doğu Ekonomik Koridoru (EEC) bölgesindeki yatırım imkanları ile ASEAN, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Tayland’ın güney sınır bölgelerine yönelik iş birliği imkanları da ele alındı.

TÜRKİYE TAHLİYE ETMİŞTİ

Taraflar, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Phuangketkeow, görüşmenin sonunda 2025 yılının sonlarında ve bu yılın başında İran’dan tahliye edilen Tayland vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmelerine sağladığı destek dolayısıyla Türkiye’ye özellikle teşekkür etti.
Türkiye, İsrail-İran gerilimi sırasında İran’dan ayrılan Tayland vatandaşlarının kara yoluyla güvenli şekilde tahliye edilmesine destek vermişti. İran’dan kara yoluyla Türkiye’ye geçen yüzü aşkın Tayland vatandaşı, daha sonra uçakla ülkelerine gönderilmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Jülide Kayıhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu görüşmede, hem güvenlik ve savunma sanayii alanlarında işbirliği hem de ticari yatırım olanakları ele alındı. Özellikle Tayland'daki Doğu Ekonomik Koridoru bölgesindeki yatırım fırsatlarına gösterilen ilgi dikkat çekici. Ayrıca Phuangketkeow, Türkiye'nin İran-İsrail gerilimi sırasında Tayland vatandaşlarının güvenli şekilde tahliye edilmesinde gösterdiği fedakarlığı takdir ederek teşekkür etti. Bu tür dayanışma ve işbirliği örnekleri, ülkeler arasında güçlü bağların oluşmasına ve küresel çapta İslam dünyasını güçlendirmeye hizmet ediyor.
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