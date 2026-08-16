Ankara’da polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 11 şüpheli ve umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren işletmelerin 7 işletme sorumlusunun yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek 6 şüpheli ve 2 işletme sorumlusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiğinin altı çizildi.