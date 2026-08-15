  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Polis gelene kadar oyaladım’ 650 bin liralık vurgunu kuyumcunun dikkati engelledi Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir? Mustafa Ceylan Batı’nın “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini hedef aldı: Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar 10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı! Ali Karahasanoğlu AK Parti’nin 25 yılını değerlendirdi: Yapılanlar, yapılamayanlar Nişanyan: Türkiye'yi Viyana’ya kadar durduracak askeri güç yok Aman dikkat! MEB, velileri uyardı!
Eğitim ASELSAN MTAL ve ASELSAN Konya MTAL tercihte yine zirvede! Geleceğin mühendisleri bu okullarda yetişiyor
Eğitim

ASELSAN MTAL ve ASELSAN Konya MTAL tercihte yine zirvede! Geleceğin mühendisleri bu okullarda yetişiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ASELSAN MTAL ve ASELSAN Konya MTAL tercihte yine zirvede! Geleceğin mühendisleri bu okullarda yetişiyor

Yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle yola çıkan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile ASELSAN Konya MTAL, 2026 yılı yerleştirmelerinde başarı çıtasını en üst seviyeye taşıdı. Okullar, bu yıl da Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin ilk tercihi oldu.

LGS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Milli Teknoloji Hamlesinin parçası olacak başarılı gençlerin ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile ASELSAN KONYA MTAL'yi tercih etmesinden gurur duyduk. Her zaman gençlerimizin yanındaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

 

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ: ELEKTRİK-ELEKTRONİKTE BÜYÜK BAŞARI

Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, ASELSAN MTAL (Ankara) Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı yüzde 1,21’lik rekor yüzdelik dilimde yer aldı. Okulun Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ise yüzde 1,66 yüzdelik dilimle en seçkin öğrencileri bünyesine kattı.

 

ASELSAN KONYA MTAL YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ASELSAN Konya MTAL de yükselen başarı grafiğiyle göz doldurdu. Geleceğin mühendis ve teknisyen adaylarını yetiştiren okulda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı yüzde 2,99 yüzdelik dilime ulaşırken, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ise yüzde 3,90’lık başarı dilimiyle genç yeteneklerin odak noktası oldu.

 

GELECEĞE GÜVEN VEREN EĞİTİM

Yüksek teknoloji üretimine doğrudan entegre edilen eğitim müfredatları, laboratuvar imkanları ve ASELSAN’ın sunduğu geniş staj/istihdam olanakları, bu iki okulu Türkiye’nin en prestijli eğitim kurumları arasına yerleştirdi. 2026 yerleştirme sonuçları, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde gençlerin savunma sanayisine olan inancını ve yoğun ilgisini bir kez daha tescilledi.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 2019’da Elektrik-Elektronik alanında yüzde 8,08 olan taban dilim, 2026’da yüzde 1,21’e yükseldi. Makine ve Tasarım alanında da yüzde 9,75’ten yüzde 1,66’ya çıktı.

 

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 2021’de Elektrik-Elektronik alanında yüzde 6,19’dan yüzde 2,99’a, Makine ve Tasarım alanında da yüzde 7,05’ten yüzde 3,90’a yükseldi.

Her iki okul da kuruluşlarından itibaren tercih sıralamasında istikrarlı biçimde yükselerek, kısa sürede Türkiye’nin yüksek başarı diliminden öğrenci alan seçkin mesleki ve teknik liseleri arasında güçlü bir konuma geldi.

Yarım asırlık gurur tablosu! ASELSAN destanı belgesel oldu!
Yarım asırlık gurur tablosu! ASELSAN destanı belgesel oldu!

Gündem

Yarım asırlık gurur tablosu! ASELSAN destanı belgesel oldu!

ASELSAN’dan Güvenden Gurura Belgeseli
ASELSAN’dan Güvenden Gurura Belgeseli

Teknoloji

ASELSAN’dan Güvenden Gurura Belgeseli

ASELSAN tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'nin yeni bombası delik deşik etti
ASELSAN tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'nin yeni bombası delik deşik etti

Teknoloji

ASELSAN tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'nin yeni bombası delik deşik etti

Aselsan’dan "Gemilerin muhafızı" Gökdeniz paylaşımı
Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı

Teknoloji

Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23