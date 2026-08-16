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Gündem Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi
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Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi

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Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Göknur Gıda ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Şirketteki örgüt payının yüzde 13 olduğu tespit edilince tüm yönetime atanan kayyum kararı kaldırıldı; kirli çetenin şüpheli hisselerine ise adli kilit vuruldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın din maskeli Alihan Kuriş suç örgütüne karşı derinleştirdiği soruşturma çemberi genişlerken, gıda devi Göknur Gıda hakkındaki tedbir kararlarında kritik bir değişikliğe gidildi. Örgütün finans organlarına yönelik incelemelerde Göknur Gıda’daki şüpheli hisse oranının yüzde 13 seviyesinde kaldığı saptandı.

Şirketteki örgüt bağlantılı payın yüzde 13 olduğunun tespit edilmesi üzerine, şirketin tamamına yönelik uygulanan yönetim kayyumu kararı kaldırıldı.

YÜZDE 13'LÜK HİSSEYE YÖNELİK TEDBİR SÜRECEK

Yönetim kayyumunun kaldırılması kararı, adli tedbirlerin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Alınan yeni kararla birlikte, soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yüzde 13 oranındaki şirket hissesi üzerindeki el koyma ve adli tedbir süreci devam edecek. Böylece Göknur Gıda'nın mevcut yönetiminin ticari faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdürmesi sağlanırken, soruşturmaya konu olan şüpheli hisseler üzerindeki hukuki kontrol birbirinden ayrılmış oldu.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan hukuki gelişmelerin ardından Göknur Gıda cephesinden de kamuoyunu ve yatırımcıları bilgilendiren resmi bir açıklama yapıldı. Soruşturma kapsamında savcılığa sunulan bilgi ve belgelerin tümüyle şirkete iade edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13.08.2026 tarih ve 2026/9843 D.İş sayılı kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Şirketimize yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verilmiş olup, anılan karar 14.08.2026 Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Aynı gün (14.08.2026 tarihinde), Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 14.08.2026 tarihli kararı ile Şirketimiz hakkında verilen KAYYUM ATAMA KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin mevcut yönetim yapısı ve faaliyetleri herhangi bir değişiklik olmaksızın olağan şekilde devam etmektedir. Ayrıca, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Şirketimize ait bilgi ve belgeler tümüyle Şirketimize iade edilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

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Yorumlar

hasel

Yabancılara gizli hizmeti amaç edinen ve dini kullanan kişi konumunda.İkinci foto benzeri.Almanyada villayı boşuna mı yaptı.Almanya ile ne irtibatı olabilir.Mutlaka casuslukla ilgilidir.DEVLETİMİZ asla müsamaha gösteremez.SÜLEYMANCI denen bu kitlenin bütün işleri açığa çıkarılmalı kamuoyu bu konuda aydınlatılmalıdır.
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