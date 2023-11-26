Ülkemizde e-ihracatçıların sayısı son 3 yılda yüzde 400 arttı

Yapay zekadan e-ihracata birçok konunun konuşulduğu etkinliğe Türkiye’nin ilk Türk teknoloji-lojistik şirketi ShipEntegra da destek verdi.

1923’ten 2023’e 23 parantezinde 23. kez Fişekhane’de gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi, Kamu, bilişim, akademi ve iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşti. İlgili bakanlık temsilcileri ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin katıldığı etkinlikte ShipEntegra CTO’su Mustafa Çolak, E-ihracatın önemi ve Yazılımın E-ihracata Katkısı panelinde yurt dışında global Pazar yerlerinde satış yapan e-ihracatçıların sayısının son 3 yılda yüzde 400 arttığına dikkat çekti.

“Bu, ülkemizin dijitalleşme ve global pazarlara entegrasyon konusundaki kararlılığının bir göstergesidir”

“E-ihracatın önemi ve Yazılımın E-ihracata Katkısı” başlığı çerçevesinde konuşma yapan ShipEntegra CTO’su Mustafa Çolak, “ Son 3 yılda ülkemiz e-ihracat sektöründe hem pazar payı hem de markaların önemli yatırımları ile etkileyici bir performans gösterdi. Bu dönemde ülkemizde e-ihracatçıların sayısı yüzde 400 oranında artış gösterdi. Bu, ülkemizin dijitalleşme ve global pazarlara entegrasyon konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Gelişen teknolojiye uyum sağlayan iş dünyası, dünya genelindeki pazarlara erişim konusunda önemli adımlar atmıştır. Tüm bu avantajların yanı sıra ülkemiz sunduğu genç-dinamik nüfusuyla çeşitli üretim yetenekleriyle ve coğrafi avantajlarıyla e-ihracat pazarında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Yatırımların artması, teknolojik altyapının güçlenmesi ve girişimcilik ruhunun desteklenmesi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumunu daha da güçlendirecektir” dedi.

Çin’deki ürün tedarik sorunu Türkiye’nin üretim avantajını ön plana çıkardı

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Çin’deki ürün tedarik sorununun Türkiye’nin üretim avantajını ön plana çıkardığına değinen Çolak, “Bu nedenle özellikle son dönemde, global pazar yerlerinin Türkiye'ye olan ilgisi artmıştır. Bu pazar yerleri, Türk satıcıları kendi platformlarına dahil etmek için çeşitli reklam ve teşvik kampanyaları başlatmışlardır. Bu durum, Türk iş dünyasının dünya genelinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatını daha da artırmıştır. Türkiye, bu zorlukları başarıyla aşarak küresel ticarette daha fazla rol oynamış ve uluslararası tedarik zincirinde önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Ülkemizin esnek ve çeşitli üretim kapasitesi, dünya genelinde talep değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamamıza olanak tanımaktadır. Türkiye'nin e-ihracat alanındaki başarısı sadece ekonomik büyüme açısından değil, aynı zamanda uluslararası ticaretteki etkileşim ve rekabet gücü açısından da büyük bir öneme sahiptir. Gelecekte de dijitalleşme ve küresel pazarlara entegrasyon konusundaki çabalarımızı sürdürerek, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki etkin rolünü daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu.