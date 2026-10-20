Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gelecek Partisi’nin kapanma kararıyla Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılan Torun'a parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Son dönemde çok sayıda belediye başkanı, halka daha iyi hizmet için AK Parti çatısı altına girerken, milletvekilleri de peş peşe Ak Parti’ye katılmaya devam ediyor. Son olarak, Gelecek Partisi'nin kapatılma kararının ardından Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun da AK Parti’ye katıldı.
Torun'a rozetini AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Torun daha önce DEM Parti'ye katılacağı yönünde iddiaların sorulması üzerine yoluna bağımsız devam edeceği cevabını vermişti.
2023 genel seçimlerinde 268 milletvekili çıkaran Ak Parti, Torun’un da katılmasıyla milletvekili sayısını 281’e yükseltmiş oldu.
Gündem
Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit
Gündem
AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!
Gündem
İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!