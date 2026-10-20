  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediye asırlık ağaçları katletti: İBB’nin ağaç kıyımına vatandaş isyanı! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu Eli kanlı Netanyahu’ya ABD desteğinde çatlak! Seçim öncesi Washington’da kukla tiyatrosu MHP lideri Bahçeli: Mahkemeler siyasi gösteri yeri değildir Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur! TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek’te konuştu: Türk dünyası yeni bir cazibe merkezi Önce 6 yaşındaki Eylül ve Yusuf, şimdi Hamza... Çocuklarda kalp krizi alarm veriyor! Yeni Parti’de para var huzur yok Fondaş medyadan kaos tüccarlığı Hasadın rekoru çiftçinin gelirine yansımadı! Tarlada ucuz tezgahta el yakıyor
Gündem Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı
Gündem

Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi’nin kapanma kararıyla Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılan Torun'a parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Son dönemde çok sayıda belediye başkanı, halka daha iyi hizmet için AK Parti çatısı altına girerken, milletvekilleri de peş peşe Ak Parti’ye katılmaya devam ediyor. Son olarak, Gelecek Partisi'nin kapatılma kararının ardından Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun da AK Parti’ye katıldı.

Torun'a rozetini AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Torun daha önce DEM Parti'ye katılacağı yönünde iddiaların sorulması üzerine yoluna bağımsız devam edeceği cevabını vermişti.

2023 genel seçimlerinde 268 milletvekili çıkaran Ak Parti, Torun’un da katılmasıyla milletvekili sayısını 281’e yükseltmiş oldu.

Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit
Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit

Gündem

Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!
AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

Gündem

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

Başkan Aras: Geç bile kaldım! Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye katılacak mı?
Başkan Aras: Geç bile kaldım! Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye katılacak mı?

Gündem

Başkan Aras: Geç bile kaldım! Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye katılacak mı?

İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!
İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!

Gündem

İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!

AK Parti İl Başkanı Özdemir’den Üsküdar açıklaması: Merhum Gültekin’in oluşturduğu güzel atmosfer sürecek
AK Parti İl Başkanı Özdemir’den Üsküdar açıklaması: Merhum Gültekin’in oluşturduğu güzel atmosfer sürecek

Gündem

AK Parti İl Başkanı Özdemir’den Üsküdar açıklaması: Merhum Gültekin’in oluşturduğu güzel atmosfer sürecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına darbe!
Gündem

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına darbe!

Devletin kılcallarına kadar sızarak millete ihanet eden FETÖ'cü hainlerin temizlenmesine yönelik kararlı mücadele aralıksız sürüyor. Aydın’ı..
İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık
Gündem

İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık

14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak'ın İstanbul’u vuran yoğun yağış sırasında Fatih'te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardın..
İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!
Gündem

İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!

Siyonist terör devletinin Filistin'de sürdürdüğü soykırıma ve bölgedeki insani drama karşı diplomatik ve ilmi alanlardaki mücadele tüm hızıy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23