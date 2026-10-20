Cübbeli Ahmet’ten tepki çeken açıklama! Bir Müslüman’a içinde yetiştiği cemaate hased yakışıyor mu?

6 ay öce babasını kaybeden 14 yaşındaki İsmailağa cemaatine mensup hafız Mahmud’un, İstanbul’daki yoğun yağmur sırasında ıslanmasın diye çıkardığı ayakkabılarıyla cemaate ait otoparktan geçerken yer altından geçen elektrik kablolarından yayılan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Yeni Parti Genel Bakanı Özgür Özel bu haftaki grup toplantısında konuyu gündeme getirerek, Mahmut Işıldak’ın ölümüne ilişkin Sayıştay raporuna dikkat çekti. Özel, otoparkta 500 liralık kaçak akım rölesi bulunmadığını belirterek, “Mahmut, Sayıştay’ın raporuna göre AK Parti’li belediyenin özel bir cemaate verdiği otoparkta hayatını kaybetti” dedi.

Özel, olayın CHP’li bir belediyede yaşanması durumunda belediye başkanı ve personelin gözaltına alınacağını iddia ederek otoparkı tahsis eden belediye başkanının bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapılmak istendiğini de ileri sürdü.

EKREM'E OY VERİYORLAR DİYE Mİ RALATSIZ ETMEDİN!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise Özgür Özel’in konuşmasının ardından yaptığı açıklama ile İslami camianın tepkisini çekti. Ünlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşmasında dikkatimi çeken şöyle bir husûs oldu; selde elektrik akımına kapılarak vefât eden şehîd yavrumuz Mahmud'un haberini anlatırken kelimeleri özenle seçerek "özel bir cemaate âit" tâbirini kullandı. Fakat ben bile sohbetimde bunun "İsmailağa Cemaati'ne âit" olduğunu söylediğim halde onun isim vermemesi bende şöyle bir soru işâreti uyandırdı. Acaba Trabzonluluktan dolayı İsmailağa Cemaati'nde Ekrem'e oy veren birçok kişi bulunduğunu bildiği için mi onları rahatsız etmek istemedi? Oysa benimle ilgili bir kurumda böyle bir hal zuhûr etseydi, elbette o da, başkaları da mutlaka ismimizi verirlerdi. İşte bunu çifte standart olarak görüyor ve bu konuda hakkı söylemediğini ve cesûr davranmadığını düşünüyorum.”

Ünlü’nun paylaşımın altı “Hayatın fitne olmuş! ismail Ağa cemaatinden Ekrem’e kim oy verir! Bir tane gösteremezsin! Zaten damadın Ekrem ile birlikte gözaltına alınmıştı”, “Düşmanlığı bile mertçe yapamıyorsunuz”, “Bir günde olsa Müslümanların yanında ol be Ahmet”, “Bir Müslüman’a içinde yetiştiği bir cemaate hased yakışıyor mu?” gibi tepki yorumlarıyla doldu.

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