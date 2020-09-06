Ülkelere göre Android ve İOS kullanım oranları belli oldu

Almanya merkezli bir şirket olan Statista, dünya genelinde ve ülkelere göre Android-İOS kullanım oranlarını içeren bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre Android, yüzde 87 ile en popüler mobil işletim sistemi seçildi. İOS ise yüzde 13'lük oranıyla dikkat çekti.

Verilere göre, İOS'un Japonya ve ABD'de Android'den daha fazla kullanıldığı ortaya çıktı. Hindistan, Nijerya ve Brezilya ise Android işletim sisteminin en yüksek pazar payına sahip olan ülkeler olarak belirlendi.