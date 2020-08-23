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Dünya Ülkede kazan kaynıyor! Elinde otomatik silahla saraya geldi
Dünya

Ülkede kazan kaynıyor! Elinde otomatik silahla saraya geldi

26 yıldır Belarus'un idaresini elinde tutan Aleksandr Lukaşenko, son seçimlerden de galip ayrıldı. Muhalefetin seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek itiraz etmesi üzerine ülkede büyük çaplı protestolar başladı. "Beni öldürmeden seçim yapamazsınız" diyerek protestoculara meydan okuyan Lukaşenko'nun son görüntüsü olay oldu. Bazı göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru ilerlemeye çalışmasını güvenlik güçleri engellerken, Lukaşenko'nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla helikopterden inerek saraya gittiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:03:00 - 2020-08-23 22:04:41

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden seçilmesi sonrası başkent Minsk'te başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yüzbinlerce Belaruslu sokaklara dökülerek tartışmalı bir şekilde yeniden başa gelen Lukaşenko'yu protesto etti.

Lukaşenko aleyhinde sloganlar atan protestoculara karşı askerler teyakkuza geçerek yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yer yer göstericiler ile askerler arasında çatışma çıktı. Bazı protestocular ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi. 

Elinde otomatik silahla saraya geldi

Bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü olay oldu. Paylaşılan videoda Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na helikopterle indiği görüldü.

Ülkede kazan kaynıyor

Protestocular başta Polonya sınırındaki Grodno olmak üzere ülkenin önemli şehirlerinde meydanlara indi. Lukaşenko taraftarları ise Minsk ve diğer bazı şehirlerde Belarus bayrağı ile konvoylar düzenledi.

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