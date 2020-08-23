Ülkede kazan kaynıyor! Elinde otomatik silahla saraya geldi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden seçilmesi sonrası başkent Minsk'te başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yüzbinlerce Belaruslu sokaklara dökülerek tartışmalı bir şekilde yeniden başa gelen Lukaşenko'yu protesto etti.

Lukaşenko aleyhinde sloganlar atan protestoculara karşı askerler teyakkuza geçerek yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yer yer göstericiler ile askerler arasında çatışma çıktı. Bazı protestocular ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi.

Elinde otomatik silahla saraya geldi

Bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü olay oldu. Paylaşılan videoda Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na helikopterle indiği görüldü.

Ülkede kazan kaynıyor

Protestocular başta Polonya sınırındaki Grodno olmak üzere ülkenin önemli şehirlerinde meydanlara indi. Lukaşenko taraftarları ise Minsk ve diğer bazı şehirlerde Belarus bayrağı ile konvoylar düzenledi.