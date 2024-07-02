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Dünya Ülkede herkes şaşkın! Kamyonun içinde 19 ceset bulundu
Dünya

Ülkede herkes şaşkın! Kamyonun içinde 19 ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-02 21:12:00 -
Ülkede herkes şaşkın! Kamyonun içinde 19 ceset bulundu

Meksika’nın Chiapas eyaletinde bir kamyonun içinde 19 cansız beden bulundu.

Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan La Concordia kasabası yakınlarında bir kamyonun arkasında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık, 5 cesette kurşun izi olduğunu belirterek, kurbanların üzerinde hücum yeleği ve şarjörler olduğunu ifade etti.

Chiapas'taki bir güvenlik kaynağı, kurbanların bölgede kontrol sağlamak isteyen bir suç grubunun Guatemalalı üyeleri olduğunu belirterek, kurbanların Guatemalalı bir suç örgütü ile Meksika'nın güçlü kartellerinden Sinaloa arasındaki silahlı çatışmalarla bağlantılı olduklarını iddia etti. Güvenlik kaynağı, "Bölgedeki göçmen kaçakçılığının artması sonucunda, daha önce buradaki uyuşturucu kaçakçılığını kontrol eden Sinaloa karteli çok güçlendi" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, olayı "talihsiz bir çatışma" olarak nitelendirerek, kurbanlar arasında Meksikalıların ve Guatemalalıların bulunduğunu sözlerine ekledi.

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