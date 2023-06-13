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Dünya Ülkede facia! Tekne alabora oldu: En az 50 kişi öldü çok sayıda kişi kayıp
Dünya

Ülkede facia! Tekne alabora oldu: En az 50 kişi öldü çok sayıda kişi kayıp

Yeniakit Publisher
2023-06-13 23:02:00 -
Ülkede facia! Tekne alabora oldu: En az 50 kişi öldü çok sayıda kişi kayıp

Nijerya’da Nijer Nehri’nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu.

Nijerya’da Nijer Nehri’nden tekne ile Nijer eyaletinden Kwara eyaletine giden tekne alabora oldu. Faciada en az 50 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu. Teknenin Nijer eyaletindeki bir düğünden dönen davetlileri taşıdığı ve aşırı yüklü olduğu belirtildi.

Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Teknede 100'den fazla kişi bulunuyordu

Nijer'de ikamet eden Usman Ibrahim yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların Nijer eyaletindeki Egboti köyündeki bir düğünden döndüklerini ifade ederek, “Tekne battığında 100'den fazla kişi taşıyordu" dedi.

Kazanın yerel saatle 03.00 sularında meydana geldiğini aktaran Ibrahim, kazadan saatler sonra haberlerinin olduğunu ifade etti.
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