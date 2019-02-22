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"Mega bir deprem bekliyorum" demişti! Ülke 7.7 şiddetinde sallandı

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 Şubat 2019 Cuma 14:07
"Mega bir deprem bekliyorum" demişti! Ülke 7.7 şiddetinde sallandı

Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.

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"Mega bir deprem bekliyorum" iddiasında bulunmuştu

Kendisini sismik uzman, deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, 8 büyüklüğünde mega bir deprem olacağını iddia etmişti.

Tüm dünya medyasında geniş yer bulan haberlere göre 17 ve 21 Şubat tarihlerinin kritik günler olacağını iddia eden Hoogerbeets, 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekmişti.

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:07
  1. ekvador
  2. ambato
  3. Frank Hoogerbeets

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