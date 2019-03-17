Ülke şokta! Toplu mezar bulundu

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Musul'un Şengal ilçesinde 76 cesedin yer aldığı toplu mezarın bulunduğunu açıkladı.

Komiserlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Şengal ilçesinde yeni bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, yeni bulunan toplu mezarda 76 cesedin gömülü olduğu kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DAEŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Şengal'de yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.