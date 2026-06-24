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2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

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AA Giriş Tarihi:

2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden şu ana kadar 2 milyon 100 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

#1
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması amacıyla yürütülen projeler devam ediyor.

#2
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Bu kapsamda 2021'den bu yana gölün 14 kilometrelik sahil bandında dip çamuru ve balçık temizleme çalışması yapılıyor.

#3
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Şu ana kadar yürütülen çalışmalarla Van Gölü'nün zemininden 2 milyon 100 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkaran ekipler, 700 bin metreküp dip çamurunu daha temizlemeyi hedefliyor.

#4
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" doğrultusunda Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) bünyesindeki arıtma tesisleri de tam kapasite hizmet veriyor.

#5
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden gelen evsel atık sular ileri teknolojiyle arıtılırken, ilçelerde yer alan tesislerle de Van Gölü'ne ulaşan kirletici yük önemli ölçüde azaltılıyor.

#6
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Van Gölü'nde kirliliğe neden olan başlıca unsurlar arasında yer alan azot ve fosfor bileşenleri, ileri biyolojik arıtma süreçleri sayesinde sudan ayrıştırılıyor.

#7
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sonucunda, gölde alg oluşumuna ve kötü kokuya neden olabilecek kirletici yük de ortadan kaldırılıyor.

#8
Foto - 2 milyon metreküp çıkarıldı Van gölü çamur ve balçıktan kurtuluyor

Biyolojik arıtmanın ardından dezenfeksiyon ünitesinden geçirilen su, Van Gölü Havzası'nın hassas ekolojik yapısına uygun şekilde deşarj ediliyor.

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