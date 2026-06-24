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Gündem Bakmakla görevli oldukları engelli ve yaşlılara lağım suyu içiren 16 insan müsveddesi tutuklandı
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Bakmakla görevli oldukları engelli ve yaşlılara lağım suyu içiren 16 insan müsveddesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakmakla görevli oldukları engelli ve yaşlılara lağım suyu içiren 16 insan müsveddesi tutuklandı

Batman'da özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara lağım suyu içirme başta olmak üzere, kötü davranıp eziyet eden 16 insan müsveddesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara kötü muamele ve eziyette bulundulduğu, lağım suyu içirildiği iddialarının ardından başlatılan soruşturmada 16 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, söz konusu özel bakım merkezine yönelik iddia ve şikayetlerin ortaya çıkmasının ardından konunun ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi. Açıklamada, yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler neticesinde 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği ifade edildi.

BAŞKA İLLERE GÖNDERİLDİLER

İddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği aynı gün içerisinde özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşların haklarının ve güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdüğü de kaydedildi. Kurumda bakıma muhtaçların farklı illere gönderildiği öğrenildi.

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