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İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

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AA Giriş Tarihi:

İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunuyor.

#1
Foto - İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

#2
Foto - İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Kabul Zagulba Sarayı'nda gerçekleşti.

#3
Foto - İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Kabulde, İSİPAB konferansı kapsamındaki konular başta olmak üzere, ABD/İsrail-İran savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen barış müzakereleri ile diğer bölgesel ve küresel konular ele alındı.

#4
Foto - İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Kabulde, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

#5
Foto - İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Kabulden görüntüler...

#6
Foto - İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Kabulden görüntüler...

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