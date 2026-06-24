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Gündem ‘Türkiye’den kaçın gençler’ diyen utanmazlar nerede? Gelen çoğalıyor giden azalıyor!
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‘Türkiye’den kaçın gençler’ diyen utanmazlar nerede? Gelen çoğalıyor giden azalıyor!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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‘Türkiye’den kaçın gençler’ diyen utanmazlar nerede? Gelen çoğalıyor giden azalıyor!

Kendi milletine ve ülkesine her zaman tepeden bakan zihni işgal edilmiş tiplerin ‘Kapıları açsalar bir tane genç kalmaz’, ‘Türkiye’de gençler yurt dışına kaçmak için fırsat kolluyor’, İmkan bulursanız Türkiye7den kaçın gençler’ türü haber görünümlü algıları, resmi rakamlarda boğulmaya devam ediyor. TÜİK istatistiklerine göre yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Türkiye’den yurt dışına sayısı ise yüzde 5 azalarak 403 bin 216 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 56,6’sını erkekler, yüzde 43,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952’sini Türk vatandaşları, 301 bin 877’sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

GİDENLERİN 250 BİNİ YABANCI

Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,3’ünü erkekler, yüzde 44,7’sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119’unu Türk vatandaşları, 248 bin 97’sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

EN ÇOK GİDEN YAŞ ARALIĞI: 20-29

Türkiye’ye 2025 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,7 ile 25-29 ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,5 ile 20-24 ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu izledi.

EN FAZLA İSTANBUL’DAN GİTTİLER

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu
Türkiye’ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.
Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35,4 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 İzmir izledi.

EN ÇOK GELENLER TÜRKMENLER

Türkiye’ye gelen yabancı nüfusun yüzde 23,4’ünü Türkmenistan vatandaşları oluşturdu
Türkiye’ye 2025 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkmenistan’ı yüzde 8,3 ile Azerbaycan, yüzde 6,9 ile Özbekistan, yüzde 6,1 ile Mısır ve yüzde 5,8 ile Afganistan vatandaşları izledi.
Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 11,2 ile Afganistan, yüzde 7,6 ile Rusya Federasyonu, yüzde 6,3 ile İran ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

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