Los Angeles’ta Turkish Vibe Zone coşkusu! Amerika’nın kalbinde Türkiye rüzgarı

Los Angeles’ta Dünya Kupası heyecanı, ay-yıldızlı bayraklar ve Türk lezzetleriyle büyük bir kültür buluşmasına dönüştü. Los Angeles City Hall'ın hemen önünde, şehrin merkezi noktalarından Gloria Molina Grand Park'ta kurulan Turkish Vibe Zone by Chobani, Dünya Kupası heyecanı ve Türk misafirperverliğini bir araya getiriyor. ABD’de yaşayan Türklerin milli heyecanlarını yaşadıkları bir buluşma noktasına dönüşen alan, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilere de Türkiye’yi tanıtıyor.

Türk Milli Takımı, ABD maçına hazırlanırken, binlerce kişi de Turkish Vibe Zone’de ay-yıldızlı bayraklar altında bir araya gelerek dev ekranda maçı izleyecek. Maçların yanı sıra alanda ödüllü yarışmalar, canlı performanslar, gün boyu süren müzik yayınlarıyla alanda coşku hiç eksilmiyor.

Türk yemeklerine ilgi büyük

‘Türkiye Is Here’ mottosuyla hayata geçirilen organizasyon baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramlarıyla da Amerika’da adeta bir Türk kültürü festivali yaşatıyor. Los Angeles’ın kalbinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları yankılanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ziyaretçiler de bu Türk milletinin misafirperverliğine, zengin kültürüne ve ortak coşkusuna hayranlıkla tanıklık ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ortak koordinasyonuyla düzenlenen ‘Turkish Vibe Zone by Chobani’, kültürel diplomasi adına dev bir uluslararası iş birliğine sahne oluyor. Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğunda kurulan alan, farklı ülkelerden gelen binlerce ziyaretçiyi ortak değerler etrafında bir araya getiriyor.

Los Angeles'ta gerçekleştirilen bu kapsamlı organizasyon, Türk kültürünün küresel ölçekte tanıtımına katkı sunarken, farklı toplumlar arasında kültürel bağların güçlenmesine de önemli bir zemin hazırlıyor.

Milli Takıma destek mesajı

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, Türkiye is Here organizasyon yetkilileri Şebnem Demirel ve Özen Bozçağa Bezirci, açıklamalarda bulundu.

Organizasyonu yürüten genel müdür Şebnem Demirel, Amerika karşılaşmasını büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, “Amerika maçını heyecanla bekliyoruz. Biz burada, alanda olacağız ve 'Türkiye is Here' alanında misafirlerimizle beraber, hem Türk hem yabancı, hep birlikte maçı izleyeceğiz, keyfini çıkaracağız. Baklavalarımız, simitlerimiz, çaylarımız, kahvelerimizle ve Türk müziğimizle beraber. Turnuvaya devam edemediğimiz için ama içinde Türkiye olan her şeyin biz yanındayız ve destekçisiyiz. O yüzden geleceğe umutla bakıyoruz diyelim” ifadelerini kullandı.

“Milli takımımızın her zaman yanındayız”

Kurumsal iletişim koordinatörü Özen Bozçağa Bezirci ise milli takımın turnuvadaki performansına ilişkin değerlendirmesinde, “Tabii gönül isterdi ki çok farklı bir sonuçla devam etsinler. Biz de yaklaşık 9 gün boyunca bu alanda, Los Angeles'ta onlarla birlikte tüm Türk ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak için buradaydık ve biz devam ediyoruz. Tabii ki kaybetmek kadar kazanmak da var, kazanmak kadar kaybetmek de var ama biz tabii ki milli takımımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Onların her zaman destekçisiyiz. Elimizden geleni yapacağız ve bu sefer kazanacağız” dedi.