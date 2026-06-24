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Gündem Son dakika! Akdeniz’de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Gündem

Son dakika! Akdeniz’de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

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Son dakika! Akdeniz’de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Son dakika haberi.. Akdeniz açıklarında meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından ekipler tarafından olumsuz bir durum olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafede saat 11.25'te meydana gelen deprem, yerin 8.39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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