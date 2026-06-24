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Siyaset Rüşvet hortumunu kendine bağlamış! CHP'li Silifke Belediyesi’nde aile boyu vurgun!
Siyaset

Rüşvet hortumunu kendine bağlamış! CHP'li Silifke Belediyesi’nde aile boyu vurgun!

Yeniakit Publisher
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Rüşvet hortumunu kendine bağlamış! CHP'li Silifke Belediyesi’nde aile boyu vurgun!

Mersin'de rüşvet ve yolsuzluk zinciri kurduğu gerekçesiyle tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve kurmaylarının kirli çarkı deşifre oldu.

Mersin'de rüşvet ve yolsuzluk zinciri kurduğu gerekçesiyle tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve kurmaylarının kirli çarkı deşifre oldu.

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, 1,5 milyon liralık konser ihalesi 4,5 milyona şişirilerek aradaki 3 milyon lira doğrudan cebe indirildi. Rüşvet paralarının ise "belediye logolu bardak kutularında" taşındığı belgelendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye yönetimine yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk operasyonunun yankıları sürerken, tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve ekibinin kurduğu devasa rüşvet hortumunun kan donduran detayları savcılık dosyasından sızdı. "Rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından aralarında belediye başkanı, başkan yardımcıları ve müdürlerin de bulunduğu 8 kişinin tutuklandığı soruşturma, yerel yönetimdeki usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne serdi.

 

TÜRKÜCÜ KONSERİ ÜZERİNDEN 3 MİLYON LİRA "İNDİRDİLER"

Soruşturma dosyasına göre, Ağustos 2024'teki festivalde türkücü Hüseyin Turan'ın konser vermesi istendi. İhaleyi alan firma sahibi Erman Fatih Kirişçi, gerçek maliyetin 1 milyon 500 bin lira olduğunu belirtti.

Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, Başkan Turgut'un odasında yapılan planın ardından, aynı firmaya ait 3 farklı şirket üzerinden 4.5 milyon, 6 milyon ve 6.5 milyon liralık fahiş teklifler kurguladı. İhale, 4 milyon 500 bin lira ile en düşük görünen şirkete kilitlendi. Aradaki 3 milyon liralık net fark, festivalden 2 ay sonra elden belediye yönetimine geri taşındı.

 

RÜŞVETİN MERKEZ ÜSSÜ: BELEDİYE LOGOLU KUTULAR VE SPOR KULÜBÜ HESAPLARI

Etkin pişmanlıktan yararlanan belediye çalışanı B.A.B., matbaa ihaleleri karşılığında alınan rüşvetleri "belediye logolu bardak kolileri" içinde taşıdığını itiraf etti.

Koli teslimatlarından birinde araçta bizzat Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğunu belirten itirafçı; kutuların içinden destelerce 200 TL ve 100 dolarlık banknotlar çıktığını söyledi. Bu itiraflar HTS ve banka kayıtlarıyla da delillendirildi.

Kirli paranın transferi ve aklanması sürecinde Silifke Belediye Spor Kulübü'nün banka hesaplarının da paravan olarak kullanıldığı, hesaplara "Özel talimatla gönderilmiştir" ibaresiyle yüklü miktarda paralar aktarıldığı saptandı.

 

İMAR VE ARAÇ İHALELERİNDE DE "AİLE BOYU" VURGUN

Soruşturmada deşifre olan diğer usulsüzlük alanları ise şu şekilde sıralandı:

İmar Müdürü Ş.S.D.'nin, vatandaşların imar işlerini kasıtlı olarak sürüncemede bıraktığı ve işlerin çözülmesi karşılığında paraları kardeşinin hesabına yönlendirip, oradan da Başkan Turgut'a ulaştırdığı belirlendi.

Belediyenin gıda, yiyecek ve zirai alım işleri, Başkan Turgut'un akrabalarına yüksek fiyatlarla paslandı. Şişirilen faturalar arasındaki kâr marjları ise Özel Kalem Müdürü aracılığıyla yönetime iade edildi. Benzer şekilde araç ihalelerinden de yönetim kadrosunun düzenli olarak pay aldığı rapor edildi.

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