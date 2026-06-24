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Gündem Bakan Fidan, Kanada'ya gidiyor! İki günlük resmi ziyaret
Gündem

Bakan Fidan, Kanada'ya gidiyor! İki günlük resmi ziyaret

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Bakan Fidan, Kanada'ya gidiyor! İki günlük resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer enerjiden savunma sanayiine, küresel krizlerden ticari engellerin kaldırılmasına kadar uzanan kritik bir ajandayla iki günlük resmi ziyaret için Kanada’ya gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, iki günlük Kanada ziyareti yarın başlayacak.

Fidan, ziyaretin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington Nükleer Tesisi'ne gidecek.

Tesis ziyareti vesilesiyle, Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor.

Bakan Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretin ikinci günü de başkent Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Fidan'ın, Türkiye-Kanada ilişkilerinin ve iş birliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konularındaki görüş ve beklentileri dile getirmesi bekleniyor.

Bu çerçevede, Fidan'ın üst düzey temas ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının faydalı olacağını belirtmesi, 2025'te 2,7 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacminin dengeli ve sürdürülebilir bir mahiyette yükseltilmesi ve ticaret önündeki engellerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması planlanıyor.

Başlatılan Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin gecikmeksizin sonuçlandırılması beklentisini aktarması beklenen Fidan'ın, Türkiye ile Kanada arasında, nükleer enerji sektörü dahil, enerji alanında yeni iş birliği imkanlarının geliştirilebileceğini ifade etmesi, savunma sanayii sektöründe daha ileri iş birliği ile ikili askeri ilişkilerin ahdi zemininin tesisi yönünde ortak gayretlerin yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bozmaya dönük provokasyonlara karşı müteyakkız olunması gerektiğini dile getirmesi, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülerek engelsiz ve serbest geçişin temininin küresel ticaret ve enerji arzı açısından hayati önemde olduğunun altını çizmesi planlanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde çatışmaların yoğunlaşmasının uluslararası toplumda yarattığı endişeye işaret etmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin bu savaşın bir an önce diyalog ve diplomasi yoluyla sonlandırılması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yinelemesi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da işgal ve ilhak politikalarını sürdürdüğünü belirterek, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını yoğunlaştırması gerektiğini tekrar kayda geçirmesi öngörülüyor.

İKİLİ İLİŞKİLER

Bakan Anand, en son 17 Mart'ta Türkiye’yi ziyaret etmişti.

2025'te iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2,7 milyar dolara ulaşmış, Türkiye'nin ihracatı 1,57 milyar dolar, ithalatı ise 1,16 milyar olarak kaydedilmişti.

Mayısta, Türk Hava Yolları'nın Kanada'ya haftalık uçuş sayısı 12'den 21'e yükseltilmişti.

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