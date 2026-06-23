Hamaney uğurlanacak! İran’da 3 günlük tatil
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği alçak saldırı sonucu hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin takvimi netleşti. İran devlet televizyonunun aktardığı resmi bilgilere göre, Tahran yönetimi dev törenler nedeniyle başkentte 4-5-6 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde 3 günlük resmi tatil ilan etti.
İran’ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Tahran’da 4-5-6 Temmuz’da tatil ilan edildi.
İran devlet televizyonuna göre ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği saldırıda ölen dini lider Ali Hamaney’in cenaze törenleri nedeniyle Tahran’da 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade, "Dini liderin naaşı için veda töreni ve dualar 4 ve 5 Temmuz’da Tahran’daki İmam Humeyni Cami’de yapılacak, cenaze töreni ise 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve Tahran eyaleti bu 3 gün boyunca tatilde olacak" ifadelerini kullandı.
Ali Hamaney, 9 Temmuz’da Meşhed şehrinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından İmam Rıza türbesine defnedilecek.
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