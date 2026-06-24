Özgür Özel'in Yeni Parti Planı Zora Girdi! Son Ankette Dikkat Çeken Düşüş

CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun B planı olarak Ankara Dikmen'deki Anadolu Birliği Partisi (ABP) üzerinden yeni bir siyasi oluşum hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

ORC Anketinde Düşüş Dikkat Çekti

ORC Araştırma'nın yayımladığı son ankete göre, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurması halinde alabileceği oy oranının önceki beklentilere göre önemli ölçüde gerilediği görüldü.

Ankette, yeni partiye yönelik desteğin yüzde 30 seviyelerinden yüzde 18'e kadar düştüğü değerlendirmesi yer aldı. Böylece yeni oluşuma yönelik beklentilerin kısa süre içerisinde ciddi oranda zayıfladığı yorumları yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Çıkışları Dengeleri Değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalar da parti içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sözcü TV'de konuşan Kılıçdaroğlu, bazı belediye başkanlarıyla ilgili daha önce Özgür Özel'i uyardığını belirterek, "Parti zarar görmesin diye susuyorum. Özgür Özel'e bazı belediye başkanları hakkında partinin arşivinde usulsüzlük raporları var, aday göstermeyin dedim. O isimler tekrar aday gösterildi ve şimdi cezaevindeler." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından CHP kulislerinde dengelerin yeniden değişmeye başladığı değerlendirmeleri yapıldı.

CHP'de Gitmek de Kalmak da Zor

Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Özgür Özel'in CHP içinde kalma seçeneğini korumaya çalıştığı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yeni parti seçeneğine daha sıcak baktığı konuşuluyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "arınma" ve "dokunulmazlıkların kaldırılması" yönündeki mesajlarının da parti içindeki tartışmaları daha da derinleştirdiği belirtiliyor.

Zaman Kimin Lehine İşliyor?

Siyasi kulislerde yapılan değerlendirmelerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetiminde ağırlığını hissettirmesiyle birlikte CHP içindeki güç dengelerinin değiştiği ifade ediliyor.

Anket sonuçları ve parti içinden gelen mesajlar birlikte değerlendirildiğinde, yeni parti senaryosunun ilk günlerdeki heyecanını kaybettiği ve Özgür Özel cephesinde hesapların yeniden gözden geçirildiği yorumları yapılıyor.