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Yerel Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!
Yerel

Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!

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Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çalışan Fahrettin Ay, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kayseri’de geri dönüşüm tesisinde feci bir kaza yaşandı. Olay, sabah saatlerinde, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi Bora Sokak’taki belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre; tesiste çalışan Fahrettin Ay, Ş.A. idaresindeki kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlierinin kontrolünde, Fahrettin Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ay'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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