Kılıçdaroğlu’nun barış elini elinin tersiyle etti! Demirtaş’tan tepki çeken karar

Şaibeli kurultayla genel başkanlık makamı işgal edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası CHP’deki görevine döndü. “Suç örgütü lideri” İmamoğlu’nun fonladığı iddia edilen medya organları, Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi sonrası CHP liderine karşı şedit bir tutum sergiledi. Bunun son örneklerinden biri Sözcü TV’deki son canlı yayın oturumu oldu. Kılıçdaroğlu’na Sözcü TV’de yöneltilen sorular, İmamoğlu ve Özel yandaşı medya mensuplarının içine düştükleri acınası hali bir kez daha gözler önüne serdi.

Yıllarca Kılıçdaroğlu’nu destekleyip açıklarını görmezden gelen Kemalist gazeteciler, mutlak butlan kararı sonrası birden Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırmaya çalışır oldu. Özellikle DEM / HDP desteğini Kılıçdaroğlu’ndan alıp Özel / İmamoğlu cephesinde tutmak isteyen odaklar, eski defterleri yıllar sonra açmaya başladı.

Bu doğrultuda Sözcü TV’de Kılıçdaroğlu’na, “Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bazı siyasetçilerin tutuklanacaklarını bile bile dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek verdiğiniz için pişman mısınız” diye soruldu.

Bu soruyu yıllarca Kılıçdaroğlu’na soramayan sözde gazetecilerin, bugün sormaya başlaması ayrıca dikkat çekti!..

Kılıçdaroğlu ise soruya, “Pişman değilim” cevabı vererek ters köşe yaptı. CHP’nin DEM ile yol yürümesinden bıkan özellikle genç Kemalistler, Kılıçdaroğlu’nun cevabına çığ gibi destek verdi.

Ancak DEM çizgisi bu cevaptan memnun olmadı. Partiden peş peşe tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu’nun, “Yanlış yönlendirilmişim” demesi yönünde çağrılar yapıldı.

Bunun üzerine CHP lideri, hapisteki PKK’lı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeye karar verdi. CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş ile görüşmek için talep ilettiğini açıkladı.

Bugün gelen son dakika bilgisi ise krizi tırmandıracak cinsten. Zira Demirtaş’ın, Kılıçdaroğlu’na müspet bir cevap vermediği ileri sürüldü. DEM kaynakları Selahattin Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi reddettiğini duyurdular.