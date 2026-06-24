İzmir'in göbeğinde yine çöp rezaleti!

İzmir'in Konak ilçesinde, CHP'li belediyelerin ilgisizliği nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu.

Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde biriken atıklar, çevre kirliliğine ve halk sağlığını tehdit eden görüntülere sebep olurken, ağır koku nedeniyle vatandaş isyan etti.

İzmir'in simgelerinden biri olan ve Büyük İskender'in mirası olarak bilinen 2 bin 300 yıllık tarihi Kadifekale, bakımsızlık ve yönetim zafiyeti nedeniyle adeta bir çöp depolama alanına dönüştü.

Kentin en güzel körfez manzarasına sahip tarihi bölgesindeki Hacı Ali Efendi Caddesi, biriken molozlar ve evsel atıklar yüzünden hem çevre kirliliğinin hem de salgın hastalık riskinin merkezi haline geldi. Bölge halkı, kentin göbeğinde yükselen çöp dağlarına ve çevreye yayılan ağır kokuya isyan etti.

TARİHİ YARIMADA KOKUDAN GEÇİLMİYOR

Bölgedeki içler acısı durumu yerinde gözlemleyen A Haber ekibi, tarihi kalenin hemen yanı başında yükselen devasa atık yığınlarını gözler önüne serdi. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait atıkların yanı sıra kaçak dökülen hafriyatların alanı istila ettiğini belirten yetkililer, Kurban Bayramı'ndan kalan deri kalıntılarının da bölgeye bırakılmasıyla sinek istilasının ve kokunun dayanılmaz boyutlara ulaştığını aktardı.

"KENDİ İÇ KAVGALARI YÜZÜNDEN İZMİR HİZMETE AÇ KALDI"

Duruma sert tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş: "Maalesef çeyrek asrı aşkındır İzmir'i yöneten zihniyetin kenti getirdiği nokta ortada. Balıkkuyu ile Eşrefpaşa'yı bağlayan bu kritik cadde yıllardır kaderine terk edilmiş vaziyette. Biz 100 metre ileride oturan mahalle sakinleri olarak kokudan ve sivrisinekten pencerelerimizi açamaz hale geldik. Son aylarda kendi içlerindeki siyasi kavgalara odaklanan yönetim yüzünden, İzmir'in dört bir yanında buna benzer yüzlerce utanç manzarası yaşanıyor