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Spor TFF’ye ‘İzin vermeyiz’ uyarısı Aziz Yıldırım'dan dakik 1 gol 1
Spor

TFF’ye ‘İzin vermeyiz’ uyarısı Aziz Yıldırım'dan dakik 1 gol 1

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TFF’ye ‘İzin vermeyiz’ uyarısı Aziz Yıldırım'dan dakik 1 gol 1

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.

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