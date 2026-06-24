Yunanistan şimdi de Fenerbahçe’ye sardı! Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği’ni kapattılar

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Zeynep Tevfikoğlu, Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı Danışmanı Ahmet Osman Pehlivan, Türkiye'den gelen Fenerbahçeliler derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Dernek Başkanı Mümin Hasan, 2022 yılında kurulan derneğin kısa sürede Batı Trakya Türk toplumunun önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek kapatma kararına rağmen faaliyetlerini sürdürme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Trampa da yaptığı konuşmada, derneğe yönelik kapatma kararını eleştirerek Batı Trakya Türk toplumunun birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Trampa, Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğünün korunmasının önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda söz alan Çiğdem Asafoğlu ve Zeynep Tevfikoğlu da derneğe destek mesajları vererek, Batı Trakya Türk toplumunun kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Derneğin avukatı İlker Çavuşoğlu ise katılımcılara hukuki sürece ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Çavuşoğlu, istinaf mahkemesinin kapatma kararına rağmen hukuki sürecin tamamlanmadığını, dosyanın bir sonraki aşamada Yargıtay'a taşınacağını belirtti. Çavuşoğlu, derneğin nihai karar verilinceye kadar faaliyetlerine devam edebileceğini ifade ederek izlenecek hukuki yol haritasını anlattı.

Toplantıda Türkiye'den gelen Lüleburgaz Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Melih Kurteş ile Tekirdağ Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İsmail Köşdere de söz alarak Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği, Gümülcine'deki yetkili mahkemenin gerekli onayı vermesinin ardından 2022 yılında faaliyetlerine başladı.

Ancak Gümülcine Savcılığı, derneğin adında yer alan "Batı Trakya" ifadesinin yasalara aykırı olduğu ve Türk azınlığa atıfta bulunduğu gerekçesiyle derneğin kapatılması talebiyle dava açtı.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Vasiliki Thanu da derneğin kamu düzeni ve güvenliği açısından sorun oluşturabileceğini ileri sürerek kapatılması yönünde görüş bildirdi.

Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024'te derneğin adındaki "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlığa gönderme yaptığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Dernek yönetiminin karara yaptığı itiraz da istinaf mahkemesince reddedildi. Bunun üzerine dernek, hukuk mücadelesini Yunanistan Yargıtayına taşımaya hazırlanıyor.