Uyuşturucu Batağından Dernek Desteğiyle Kurtuldu

MUŞ - Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler geçiren Y.Ş. (22), ailesinin desteğiyle başvurduğu Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği sayesinde hayatında yeni bir sayfa açtı.

Arkadaş çevresinin etkisiyle genç yaşta uyuşturucu kullanmaya başladığını anlatan Y.Ş., yıllar süren bağımlılığın hem kendisini hem de ailesini derinden etkilediğini söyledi. Bağımlılıktan kurtulmak için birçok kez çaba gösterdiğini belirten genç, asıl değişimin dernekle tanışmasının ardından başladığını ifade etti.

Derneğin yönlendirmesiyle Konya'daki Liman Ayık Yaşam Derneği İlaçsız Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen Y.Ş., burada 3 ay süren rehabilitasyon programını tamamlayarak bağımlılıktan kurtuldu.

"Hayatımın En Büyük Hatasını Yaptım"

Uyuşturucuya başlama sürecini anlatan Y.Ş., "Bir kereden bir şey olmaz diyerek hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bırakmayı çok istedim ama başaramadım. Sonra dernekle tanıştım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Dışarıda yaşamadığım dostluğu ve samimiyeti burada gördüm." dedi.

Rehabilitasyon sürecinde hatalarıyla yüzleştiğini anlatan genç, yaşadığı pişmanlığın kendisine yeni bir başlangıç fırsatı sunduğunu söyledi.

"Temiz Bir Evlat Olarak Aileme Döndüm"

Bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatının tamamen değiştiğini belirten Y.Ş., "Eski halimle şimdiki halim arasında çok büyük fark var. Çok şükür 5 aydır temizim. İşime odaklandım. Temiz bir evlat olarak ailemle yeniden kavuştum. Uyuşturucuyu bırakmak isteyen herkes önce kendisi karar vermeli ve mutlaka destek almalı." diye konuştu.

Bir Annenin Gözyaşı Umuda Dönüştü

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ise 12 yılı aşkın süredir bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Bir annenin gözyaşları içinde kendilerine başvurduğunu anlatan Bingöl, "Bir gün yanımıza gelen anne, 'Allah aşkına benim de oğlumu kurtarın' diyerek yardım istedi. Gencimiz ilk etapta derneğe gelmek istemedi. Biz de evine giderek kendisiyle görüştük. Sonrasında ailesiyle birlikte derneğimize geldi ve tedavi süreci başladı." ifadelerini kullandı.

"Bağımlılık Kaderiniz Değil"

Y.Ş'nin tedavi sürecini başarıyla tamamladığını belirten Bingöl, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden gençlere şu çağrıda bulundu:

"Madde bağımlılığı sizin kaderiniz değildir. Yeter ki umuda bir adım atın. Dernek olarak her zaman gençlerimizin ve ailelerinin yanındayız. Onların yeniden hayata tutunmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Uyuşturucu bağımlılığından kurtularak ailesine ve topluma yeniden kazandırılan Y.Ş'nin hikâyesi, bağımlılıkla mücadele eden birçok genç ve aile için umut oldu.