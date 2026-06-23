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Gündem E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
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E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Yeniakit Publisher
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E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomobille çarpışarak devrildi. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde başka bir araçla çarpışarak devrildi.

Kazada 2’si itfaiye eri 4 kişi yaralanırken, D-100 Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi. Kaza nedeniyle kara yolunun Büyükçekmece yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

 

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