E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomobille çarpışarak devrildi. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.
İstanbul Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde başka bir araçla çarpışarak devrildi.
Kazada 2’si itfaiye eri 4 kişi yaralanırken, D-100 Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi. Kaza nedeniyle kara yolunun Büyükçekmece yönünde trafik yoğunluğu oluştu.