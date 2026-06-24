Halkaya bir isim daha katıldı: CHP'den istifa eden vekil AK Parti'de

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası partiye katılan Özdemir’e roket taktı.

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Özdemir’e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası Özdemir’e parti rozetini takacak. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.