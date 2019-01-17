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Ülke kaynıyor! 11 şehirde halk sokağa indi

Sudan'da yönetime karşı gerçekleştirilen protestoların 5. haftasında halk, Sudanlı Profesyoneller Birliği’nin çağrısı üzerine 11 şehirde sokağa indi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:53
Ülke kaynıyor! 11 şehirde halk sokağa indi

Sudan’da gerçekleştirilen protestolar 5. haftaya girerken, bugün 11 şehirde halk aynı zamanda sokaklara döküldü.

Gösteriler eş zamanlı başladı

Sudan’da Aralık ayından beri gerçekleştirilen protestoları düzenleyen Sudanlı Profesyoneller Birliği’nin çağrısı üzerine 11 şehirde halk Devlet Başkanı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in yönetimini protesto etmek için sokağa döküldü.

Nyala, Hartum, Medeni, El-Faşir, Port Sudan, Atbara, Sinnar, Um ruwaba, El Obaid, Al Duwain, Rufa a şehirlerinde öğle saatlerinde yerel saatle 12’de başlayan eş zamanlı protesto gösterilerine doktor ve eczacılar gibi meslek gruplarının desteği artmaya başladı.

Sosyal medyadan harekete geçirdiler

Sudanlı Profesyoneller Birliği Sözcüsü Muhammed El-Esbat, sosyal medyanın protestoların harekete geçirilmesinde büyük önemi olduğunu ve her şehrin kendisine has bir slogan belirlediğini söyledi.

Sudan’da 5 hafta önce artan ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar devam ederken, Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 131 kişinin yaralandığını belirtti.

40 kişi hayatını kaybetti

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:53
  1. Sudanlı Profesyoneller Birliği
  2. Devlet Başkanı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir
  3. İnsan Hakları İzleme Örgütü
  4. Sudanlı Profesyoneller Birliği Sözcüsü Muhammed El-Esbat
  5. sosyal medya

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