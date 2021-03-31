Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç
Son dakika kamu personeli KPSS-2021/4 başvuru sonuçları haberi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açkılandı.
ÖSYM, KPSS-2021/4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli personel alımlarına ilişkin başvuru sonuçlarını tamamladı.16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS-2021/4:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları için tıklayın