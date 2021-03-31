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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç

Son dakika kamu personeli KPSS-2021/4 başvuru sonuçları haberi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açkılandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:24:00 - 2021-03-31 10:24:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç

ÖSYM, KPSS-2021/4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli personel alımlarına ilişkin başvuru sonuçlarını tamamladı.16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS-2021/4:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları için tıklayın

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