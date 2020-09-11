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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:"(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:"(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:16:22 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:"(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"
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