  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü:

"Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:55:20 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu ile ulaştırma alanındaki ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az şekilde etkilenmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu görüşmede, Kovid-19 konusunda önemli tedbirler aldıklarını, ticaretin bundan en az şekilde etkilenmesi yönünde de adımlar attıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talebi ile 27 Nisan'da yayınladıkları bir genelgeyle hastalık semptomları göstermeyen sürücülere, Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde tekrar çıkış yapmaları halinde 14 günlük karantinanın uygulanmama kararı aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu düzenleme ile hem transit hem de ikili taşımalar açısından ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri hayata geçirmiş olduk. Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri sürecinde demir yolu taşımacılığının en güvenli taşımacılık sistemi haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye olarak bu alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek konusundaki irademizi vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısının bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, söz konusu toplantıda da demir yolları taşımacılığının ön plana çıktığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı