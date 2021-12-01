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Aktüel Ulaşıma kar engeli
Aktüel

Ulaşıma kar engeli

Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:02:00 -
Ulaşıma kar engeli

Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle her yıl kış mevsiminde kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım durduruldu.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamaya göre, Ardahan-Ardanuç kara yolunun kış boyunca kapalı kalacağı bildirildi.

Kışın kapanması gereken yollar arasında bulunan kara yolunda, etkili olan kar ve tipi yüzünden yaklaşık 5 ay araç geçişine izin verilmeyecek.

Karayolları ekipleri, Ardanuç kara yolunun Bağdeşen köyü mevkisine "Kar ve tipi nedeni ile yol kapalıdır" tabelası astı.

Söz konusu yolun yeniden ulaşıma açılması için hava durumuna göre nisan ayında karla mücadele çalışması başlatılacak.

Ağrı

Ağrı'da akşam üzeri başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer tipiye dönüşerek ulaşımı aksattı.

Ağrı-Erzurum kara yolunun 2 bin 210 rakımlı Saç Dağı Geçidi ile Sarıcan deresi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu bölgede buzlanma nedeniyle 10 tır yolda mahsur kaldı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgeye Ağrı ve Erzurum'dan polis ile karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, greyder ve iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tır sürücüsü Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, öğleden itibaren yolda mahsur kaldıklarını ve kar yağışı nedeniyle gün boyu çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi.

Öte yandan Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkisinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bir ambulans yol kenarına devrildi.

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