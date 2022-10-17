Üniversite öğrencileri ulaşım desteğinden nasıl yararlanabileceklerini araştırıyor. Peki, ulaşım desteği ne kadar?

Ulaşım desteği ne kadar? Kimler ne zaman nasıl ulaşım desteği alabilir?

10 Ekim’de gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım desteğine ilişkin müjde vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ “Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz” dedi.

Bu açıklamanın ardından bir değerlendirme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Öğrencilerimize ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla IBAN'lara" dedi.