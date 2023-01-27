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Yerel Ula'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Ula'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 11:38:00 -
Ula'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

 Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Kavakçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki H.Ç idaresindeki 09 UE 642 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi sonucunda bölgeye sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü H.Ç ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki H.G. yaralandı. Diğer yolcu 78 yaşındaki Ali Çolak ise ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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